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Уряд запровадив електронну акцизну марку

Новини » Економіка     12.02.2020 - 14:21
Уряд запровадив електронну акцизну марку
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Електронна акцизна марка запрацює не пізніше 1 травня

Кабінет міністрів України на засіданні 12 лютого ухвалив рішення запровадити електронну акцизну марку. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, уряд ухвалив два документи, які дозволяють впроваджувати електронну акцизну марку.

"Ми створюємо систему електронних акцизних марок. Очікуємо, що вже на весні електронна акцизна марка запрацює. Не пізніше 1 травня вона має запрацювати", - заявив Гончарук.

Зазначимо, 5 лютого президент Володимир Зеленський заявив про важливість запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту" і лібералізації ринку. Про це він заявив на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє

Нагадаємо, в Україні в рамках пілотного проекту запустили електронний сервіс перевірки акцизних марок. Сервіс дозволяє контролювати обіг алкогольної і тютюнової продукції.

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