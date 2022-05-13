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Правительство возобновило проверки в компаниях, которые предоставляют коммунальные услуги

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 19:26
Правительство возобновило проверки в компаниях, которые предоставляют коммунальные услуги Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Кабинет Министров Украины возобновил проверку в компаниях, предоставляющих коммунальные услуги. В частности в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"К сожалению, к нам поступило уже не одно обращение от украинцев относительно необоснованных начислений. Поэтому здесь надо быстро навести порядок", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Напомним, в Кабмине хотят ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения. В Верховную Раду подадут законопроект, который предусматривает это.

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Кабинет Министров Украины
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