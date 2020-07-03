Правительство восстановило финансирование центра Довженко

Министерство культуры и информационной политики объявило о возобновлении финансирования Национального центра Александра Довженко. Министерство финансов подписало паспорт бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии".

Об этом в Facebook сообщил министр Александр Ткаченко.

"Сумма, которую получит центр - 7,6 млн гривен. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя" как следствие карантина. Согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней", - сообщил министр.

Он считает, что центр теперь сможет возобновить деятельность в нормальном режиме, а его сотрудники - вернуться к работе.

Напомним, в мае этого года Госкино существенно урезало финансирование центра Довженко - с 8,6 до 3,4 млн гривен. Более того, этот вопрос не выносили на заседание Совета по поддержке кинематографии и решение приняли без согласования с Минкультом и с самим центром.

Ранее в центре Довженко проходили обыски.