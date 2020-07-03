Уряд відновив фінансування центру Довженка

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про відновлення фінансування Національного центру Олександра Довженка. Міністерство фінансів підписало паспорт бюджетної програми "Державна підтримка кінематографії".

Про це у Facebook повідомив міністр Олександр Ткаченко.

"Сума, яку отримає центр - 7,6 млн гривень. Тобто ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного "простою" як наслідок карантину. Згідно з планом, гроші почнуть заходити протягом одного-двох днів", - повідомив міністр.

Він вважає, що центр тепер зможе відновити діяльність в нормальному режимі, а його співробітники - повернутися до роботи.

Нагадаємо, в травні цього року Держкіно істотно урізав фінансування центру Довженка - з 8,6 до 3,4 млн гривень. Більш того, це питання не виносили на засідання Ради за підтримки кінематографії та рішення прийняли без узгодження з міністерством культури і з самим центром.

Раніше у центрі Довженка проходили обшуки.