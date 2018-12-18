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Правительство утвердило тарифы для учреждений первичной медицины

Новости » Общество    18.12.2018 - 15:08
Правительство утвердило тарифы для учреждений первичной медицины
Иллюстративное фото (УНИАН)

В 2019 году базовый тариф составит 370 гривен в год на человека

Кабинет министров Украины утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно постановлению, в следующем году базовый тариф на человека составит 370 гривен в год, при этом будут применяться возрастные коэффициенты. Кроме того, семейные врачи, терапевты и педиатры смогут набирать больше пациентов.

В частности, если количество деклараций у врача не превышает оптимальное более чем на 10%, каждый пациент оплачивается по тарифу 370 гривен, если лимит превышен более чем на 10%, дальше будут применяться понижающие коэффициенты. При превышении лимита более чем на 50%, Национальная служба здоровья прекращает оплату за них.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в ноябре Верховная рада Украины провалила законопроект о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины. Документ определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины первичной медицинской помощью.

 

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