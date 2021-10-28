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Правительство утвердило стратегию интеграции переселенцев: что она предусматривает

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров утвердил стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, на сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, поэтому как отметил премьер, реализация четкого плана действий является критически важной.

"Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в территориальных общинах, которые их принимают. В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития потенциала ВПЛ на новом месте жительства", - пояснил Шмыгаль.

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