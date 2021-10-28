Уряд затвердив стратегію інтеграції переселенців: що вона передбачає

Кабінет міністрів затвердив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, на сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 млн 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тому, як зазначив прем'єр, реалізація чіткого плану дій є критично важливою.

"Метою документу є створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах, які їх приймають. Зокрема, йдеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання", - пояснив Шмигаль.