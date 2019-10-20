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Уряд затвердив програму розвитку Карпат

Новини » Політика    20.10.2019 - 17:52
Уряд затвердив програму розвитку Карпат
Ілюстративне фото (unesco.org)

Програма спрямована на розвиток туризму і створення робочих місць

Кабінет міністрів України затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на урядовому порталі.

Повідомляється, що програма розвитку Карпат спрямована на поліпшення соціального і економічного стану регіону, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

Крім того, дана програма включає будівництво доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, раніше українська влада закликали сусідні країни створити спільну програму розвитку Карпат. Зокрема, в 2017 році тодішній спікер Верховної ради Андрій Парубій на зустрічі з міністрами закордонних справ Словаччини, Угорщини та Чехії заявив, що спільна програма має великий потенціал.

У лютому того ж року Україна приєдналася до протоколу про стійкий туризм до Рамкової конвенції про розвиток Карпат. Також в січні український парламент заборонив вирубку та території так званих пралісів.

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