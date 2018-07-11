Правительство утвердило положение о Нацагентстве по выявлению коррупционных активов

Название ведомства сократили до Агентства по розыску и менеджменту активов

Кабинет министров утвердил положение о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Копия соответствующего документа есть в распоряжении РБК-Украина.

Утвержденное положение закрепляет статус Нацагенства по выявлению коррупционных активов, основные задачи, функции, полномочия, права, полномочия главы Нацагентства, принципы взаимодействия с органами предварительного расследования, прокуратуры и суда, другими органами и организациями по вопросам выявления, розыска активов, на которые может быть наложен арест, и управления арестованными и конфискованными активами.

Кроме того, для оптимизации использования названия в работе Национального агентства, в частности, в сфере международного сотрудничества с аналогичными органами в других странах и мировыми и региональными сетями по розыску и выявления активов официально вводится сокращенное название - Агентство по розыску и менеджменту активов или АРМА.

Фото: положение об АРМА

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА получило в управление более 300 арестованных активов, среди которых действующие предприятия, коммерческая и жилая недвижимость, транспорт, корпоративные права и другое.