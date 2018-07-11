Уряд затвердив положення про Нацагентство з виявлення корупційних активів

Назву відомства скоротили до Агентства по розшуку та менеджменту активів

Кабінет міністрів затвердив положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Затверджене положення закріплює статус Нацагенства з виявлення корупційних активів, основні завдання, функції, повноваження, права, повноваження глави Нацагентства, принципи взаємодії з органами попереднього розслідування, прокуратури і суду, іншими органами та організаціями з питань виявлення, розшуку активів, на які може бути накладено арешт, і управління заарештованими і конфіскованими активами.

Крім того, для оптимізації використання назви у роботі Національного агентства, зокрема, у сфері міжнародного співробітництва з аналогічними органами в інших країнах і світовими та регіональними мережами щодо розшуку і виявлення активів офіційно запроваджується скорочена назва - Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА.

Фото: положення про АРМА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА отримало в управління більше 300 заарештованих активів, серед яких діючі підприємства, комерційна та житлова нерухомість, транспорт, корпоративні права та інше.