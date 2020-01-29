Правительство утвердило план развития экстренной медицины в Украине

Кабинет министров Украины утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, утвержденный план предусматривает введение нового алгоритма догоспитальной распределения вызовов экстренной помощи. При этом необходимо усовершенствовать деятельность диспетчерских служб. Также план предлагает новую модель распределения обязанностей в бригаде экстренной помощи и внедрение современных стандартов помощи пациентам в неотложных состояниях.

Гончарук добавил, что в течение 2020 года планируется оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что второй этап медицинской реформы начнется 1 апреля 2020 года.

Также с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.