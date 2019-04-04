Правительство утвердило финансовый план Аграрного фонда

Кабинет министров Украины на заседании 3 апреля утвердил финансовый план ПАО "Аграрный фонд" на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В соответствии с финансовым планом, чистый доход ПАО "Аграрный фонд" в 2019 году запланирован на уровне 6,669 млрд грн, прибыль 156,9 млн грн.

"Аграрный фонд" в 2019 году планирует выплатить государству 132,3 млн грн дивидендов за 2018 год.

В 2019 году фонд планирует реализовать 168 тыс. тонн зерна кукурузы, 470 тыс. тонн продуктов переработки пшеницы, 358 тыс. тонн товарно-материальных ценностей.

Финансовым планом также предусмотрено долгосрочное привлечение средств на сумму 5 млрд грн в третьем квартале 2019 года за счет выпуска облигаций с учетной ставкой на уровне не выше "учетная ставка НБУ +3%" сроком на пять лет. Привлеченные средства планируется направить на поддержку сельхозтоваропроизводителей, расширение номенклатурной группы зерновых и других культур.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в течение 7-8 февраля 2019 года провели обыски в ПАО "Аграрный фонд". Следственные действия были санкционированы и проходили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" свыше 240 млн гривен государственных средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.