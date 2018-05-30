Правительство уточнило порядок обеспечения автомобилями людей с инвалидностью

В порядке обеспечения автомобилями уточнили терминологию

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок обеспечения людей с инвалидностью автомобилями. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в связи с изменениями в законодательстве для реализации законов по усилению соцзащиты участников антитеррористической операции, Революции Достоинства и членов семей погибших согласована терминология порядка обеспечения людей с инвалидностью автомобилями, утвержденного постановлением Кабинета министров от 19.07.2006 № 999, с указанными законами.

В частности, в тексте постановления слово "инвалид" заменили словами "лицо с инвалидностью".

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту убрать из законов о СМИ слово "инвалиды".