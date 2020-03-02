Правительство уточнило количество украинцев в китайском Хубэе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информация о зараженных украинцах в Китае не поступала в посольство

На данный момент в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Китае, находится 39 граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на данный момент в посольство Украины в Китае не поступала информация об инфицировании коронавирусом украинцев.

"Посольство продолжает находиться на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации. Всего дипломатическому учреждению известно о 39 гражданах Украины, которые остаются в провинции Хубэй", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время провести дополнительную эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань. При этом забрать граждан Украины может одна из стран Европейского союза.

Также сообщалось, что на данный момент в Китае зафиксировано уменьшение количества заболеваний коронавирусом. 2 марта сообщили о 202 новых случаях заражения коронавирусом, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.