Уряд уточнив кількість українців в китайському Хубеї

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інформація про заражених українців в Китаї не надходила в посольство

На даний момент в китайській провінції Хубей, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу в Китаї, знаходиться 39 громадян України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на даний момент в посольство України в Китаї не надходила інформація про інфікування коронавірусом українців.

"Посольство продовжує перебувати на постійному зв'язку з українцями, які відмовилися від евакуації. Всього дипломатичній установі відомо про 39 громадян України, які залишаються в провінції Хубей", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ планує найближчим часом провести додаткову евакуацію українських громадян з китайського міста Ухань. При цьому забрати громадян України може одна з країн Європейського союзу.

Також повідомлялося, що на даний момент в Китаї зафіксовано зменшення кількості захворювань коронавірусом. 2 березня повідомили про 202 нових випадків зараження коронавірусом, що є мінімальною кількістю щоденних нових випадків захворювання з 22 січня.