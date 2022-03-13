Правительство усилило контроль за выездом за границу детей уязвимых категорий
Кабинет министров усилил контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий. Согласно решению, областные военные администрации будут обеспечивать выезд детей в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:
- Приглашением, в котором указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо поддержки государственных учреждений страны пребывания детей.
- Письменным согласованием областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованным Нацсоцслужбой.
Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:
- Детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
- Детей, не имеющих такого статуса, которые проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
- Детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, под опекой, попечительством.
Также согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которых выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня должны информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о постановке детей на консульский учет.
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