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Правительство усилило контроль за выездом за границу детей уязвимых категорий

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 11:48
Правительство усилило контроль за выездом за границу детей уязвимых категорий Фото: Выезд за границу детей из уязвимых категорий ужесточен (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров усилил контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий. Согласно решению, областные военные администрации будут обеспечивать выезд детей в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:

  • Приглашением, в котором указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо поддержки государственных учреждений страны пребывания детей.
  • Письменным согласованием областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованным Нацсоцслужбой.

Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:

  • Детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
  • Детей, не имеющих такого статуса, которые проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
  • Детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, под опекой, попечительством.

Также согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которых выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня должны информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о постановке детей на консульский учет.

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