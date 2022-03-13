ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій

Новость на русском →
Україна, Неділя 13 березня 2022 11:48
Уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій Фото: Виїзд за кордон дітей з вразливих категорій змінено (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій. Згідно з рішенням, обласні військові адміністрації забезпечуватимуть виїзд дітей у разі, якщо вжито вичерпних заходів щодо розміщення їх на безпечній території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Перелік документів, на підставі яких діти з вразливих категорій перетинають кордон, розширений:

  • Запрошенням, в якому зазначається країна остаточного перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати дітей протягом всього періоду їх перебування за межами України. Дана організація повинна мати лист підтримки державних установ країни перебування дітей.
  • Письмовим погодженням обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженим Нацсоцслужбою.

Відповідні зміни стосуються виїзду за межі України:

  • Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю.
  • Дітей, які не мають такого статусу, проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю.
  • Дітей, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням.

Також відповідно до рішення уряду, консульські установи в країнах, до яких виїхали діти з вразливих категорій, через МЗС протягом одного робочого дня інформуватимуть Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській облік.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді