Уряд врегулював процес відбору керівників найбільших держпідприємств

Зміни стосуються особливо важливих для економіки країни підприємств

Кабінет міністрів врегулював процес конкурсного відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств. Зміни в постанову КМУ №777 були прийняті урядом у середу, 21 березня, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Фото: постанова КМУ від 21 березня 2018 року (КМУ)

Згідно з документом, механізм стосується відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, а саме: підприємств, вартість активів яких перевищує 2 млрд гривень, або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд гривень.

"Ми всі бачимо, що існуючий механізм відбору керівників не працював належним чином. А великі перерви в роботі Комітету з призначенням автоматично відсівають хороших, професійних кандидатів. Тому ми розробили зміни до постанови КМУ №777, які дозволять забезпечити якісну роботу Номінаційного комітету і знайти професійних, висококваліфікованих керівників для ефективного управління роботою ключових держпідприємств ", - прокоментував внесені зміни перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

Таким чином, прийняті зміни передбачають:

- новий персональний склад комітету з призначень;

Відтепер Комітет з призначень керівників особливо важливих державних підприємств (Номінаційний комітет) - це колегіальний орган, що складається з 4 членів з правом голосу (представників уряду) та 4 членів з правом дорадчого голосу (незалежні недержавні експерти) Членами Комітету з правом голосу уряд визначив міністра Кабінету міністрів України, першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника міністра фінансів та керівника органу управління держпідприємства (представник змінюється для кожного конкурсу).

Персональний склад незалежних недержавних експертів, які стануть членами комітету за призначенням, будуть затверджені урядом додатково.

Таким чином, комітет з призначенням буде складатися з 8 членів замість 18. Кворум, необхідний для проведення засідання - 3 члена з правом голосу.

- нова комісія, яка здійснює попередній відбір;

Замість відбіркових комісій при кожному органі управління, утворюється єдина комісія по відбору. До неї пропонується включити двох представників секретаріату Кабінету міністрів України, представника Мін'юсту, представника відповідного органу управління та експерта з підбору персоналу, який бере участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу. У той же час, засідання комісії є правомочним, навіть якщо орган управління не визначив свого представника.

- фахівець з підбору персоналу;

Фахівець з підбору персоналу (рекрутингова компанія, обрана на тендері) проводить попередній відбір кандидатів: оцінює резюме, проводить співбесіди з кандидатами і визначає п'ять претендентів. комісія з відбору має подавати на розгляд комітету кандидатів, яких вибрав фахівець з підбору персоналу і може замінити не більше 2 кандидатур.

Послуги фахівця з підбору персоналу можуть оплачуватися за рахунок держпідприємства, або держбюджету, або міжнародної технічної допомоги.

- відкриття вакансії;

Держпідприємства повинні повідомити Кабінету міністрів про відкриття вакансії керівника не пізніше ніж через 5 днів після її відкриття і про контракт з керівником особливо важливого для економіки підприємства, термін якого закінчується в наступному місяці, не пізніше 30-го числа.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді звільнити іноземців-керівників державних підприємств від подачі е-декларацій.