Кабмин предлагает освободить иностранцев-руководителей госпредприятий от декларирования доходов

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде освободить иностранцев-руководителей государственных предприятий от подачи е-деклараций. Соответствующий законопроект (№8158) о внесении изменений в ст.3 закона о предотвращении коррупции, зарегистрированный в ВРУ 19 марта, сегодня передан на рассмотрение профильного комитета парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, правительство предлагает уточнить перечень руководства государственных предприятий, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, исключив из него руководителей-нерезидентов.

Министерство юстиции Украины, которое выступило автором законодательной инициативы, предлагает закрепить, что субъектами, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, есть руководители, их заместители, председатель и члены наблюдательного совета, за исключением иностранцев-нерезидентов, главы и членов исполнительного органа юридических лиц, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.

Кроме того, под действие закона будут попадать другие должностные лица юридических лиц публичного права, а также те, кто входит в состав наблюдательного совета государственной организации, целью которой является получение прибыли.

Согласно ст.45 закона о предотвращении коррупции, вышеуказанные должностные лица, кроме иностранцев-нерезидентов, обязаны будут ежегодно до 1 апреля подавать е-декларацию об имущественном положении и доходах.

На сегодня субъектами, на которых распространяется действие этого закона, являются должностные лица юрлиц публичного права, а также все, кто входит в наблюдательный совет государственных банков, государственных или государственных организаций, целью которых является получение прибыли.

Напомним, по состоянию на 14 февраля, В реестр уже поступили 61 515 ежегодных электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год.