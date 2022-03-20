Правительство упростило финансирование армии и теробороны

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения. Решение принято для оперативного финансового обеспечения первоочередных потребностей государства, направленных на отпор вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Принятое постановление позволяет расширить перечень расходов второй очереди, по которым проводятся платежи по поручению клиентов с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Документом расширен перечень расходов второй очереди, по которым проводятся платежи Казначейством по поручению клиентов, который дополнен такими расходами:

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