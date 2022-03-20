Уряд спростив фінансування армії та тероборони

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Рішення прийнято для оперативного фінансового забезпечення першочергових потреб держави, спрямованих на відсіч збройної агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Документом розширений перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством за дорученням клієнтів, який доповнений такими видатками:
"Прийнята постанова дає змогу розширити перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.