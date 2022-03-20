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Уряд спростив фінансування армії та тероборони

Фото: Уряд ухвалив рішення щодо фінансування армії та тероборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Рішення прийнято для оперативного фінансового забезпечення першочергових потреб держави, спрямованих на відсіч збройної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Документом розширений перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством за дорученням клієнтів, який доповнений такими видатками:

  • - здійснення заходів і програм з підтримки Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони;
  • - на оплату послуг з підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
  • - проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;
  • - придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;
  • - придбання насіннєвого матеріалу та засобів захисту рослин для весняно полових робіт.

"Прийнята постанова дає змогу розширити перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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