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Правительство упростило финансирование армии и теробороны

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Украина, Воскресенье 20 марта 2022 09:55
Правительство упростило финансирование армии и теробороны Фото: Правительство приняло решение о финансировании армии и теробороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения. Решение принято для оперативного финансового обеспечения первоочередных потребностей государства, направленных на отпор вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Документом расширен перечень расходов второй очереди, по которым проводятся платежи Казначейством по поручению клиентов, который дополнен такими расходами:

  • - реализация мер и программ по поддержке Вооруженных сил Украины и подразделений территориальной обороны;
  • - на оплату услуг по подготовке кадров в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования;
  • - проведение ремонтных работ и приобретение материалов для обустройства мест временного пребывания внутренне перемещенных (эвакуированных) лиц;
  • - приобретение материалов для ремонта тепло-, водо-, электросетей;
  • - приобретение семенного материала и средств защиты растений для весенне половых работ.

"Принятое постановление позволяет расширить перечень расходов второй очереди, по которым проводятся платежи по поручению клиентов с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины
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