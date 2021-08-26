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Правительство Украины предложило определение террористической организации

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Украина, Четверг 26 августа 2021 13:23
Правительство Украины предложило определение террористической организации Фото: Кабмин предлагает определение террористической организации (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в некоторые законы о признании организации террористической. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 26 августа, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законодательством Украины не установлено, при каких обстоятельствах организация признается террористической, не предусмотрено обобщение и обнародование данных в отношении организаций, признанных террористическими, в том числе путем формирования и ведения единого перечня таких организаций.

Проектом закона предлагается внести изменения в абзац двадцать первый статьи 1 закона "О борьбе с терроризмом", определив, что организация признается террористической, если хотя бы одно лицо, которое является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей (руководящих органов), или конечного бенефициарного владельца.

Также предусмотрено ввести перечень организаций, признанных террористическими, и возложить обязанность по его формированию и ведению на Службу безопасности Украины.

Кроме того, предлагается установить, что деятельность организации, признанной террористической на территории Украины, запрещается. Внесение организации в Перечень террористических организаций является основанием для конфискации имущества, активов такой организации уполномоченными органами.

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Кабинет Министров Украины
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