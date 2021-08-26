Уряд України запропонував визначення терористичної організації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 26 серпня, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, законодавством України не встановлено, за яких умов організація визнається терористичною, не передбачено узагальнення та оприлюднення даних щодо організацій, визнаних терористичними, зокрема шляхом формування та ведення єдиного переліку таких організацій, не визначено орган, відповідальний за ведення такого переліку.

Проектом закону пропонується внести зміни до абзацу двадцять першого статті 1 закону "Про боротьбу з тероризмом", визначивши, що організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв'язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників (керівних органів), або кінцевого бенефіціарного власника.

Також передбачено запровадити перелік організацій, визнаних терористичними, та покласти обов'язок щодо його формування та ведення на Службу безпеки України.

У свою чергу пропонується встановити, що діяльність організації, визнаної терористичною на території України, забороняється. Внесення організації до Переліку терористичних організацій є підставою для конфіскації майна, активів такої організації уповноваженими органами.