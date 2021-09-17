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Правительство Украины планирует получить в следующем году кредиты МВФ на 2,9 млрд долларов

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины планирует получить в 2022 году от Международного валютного фонда (МВФ) кредиты на сумму около 2,9 млрд долларов. Процентная ставка составит 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к проекту государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000).

Всего Кабмин планирует привлечь внешних заимствований на 125,62 млрд гривен, в том числе от МВФ - 82,72 млрд гривен (2,89 млрд долларов по прогнозному курсу 28,6 гривен за доллар). Процентная ставка составляет 3,0% годовых.

Кроме того, Кабмин планирует разместить евробонды на 5-15 лет на сумму 42,9 млрд гривен (1,5 млрд долларов). Прогнозная средневзвешенная процентная ставка составляет около 7,5%.

Также правительство планирует привлечь 419,96 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Прогнозная средневзвешенная процентная ставка составляет около 11,7%.

Напомним, по прогнозу правительства, финансирование общего фонда государственного бюджета Украины в 2022 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 545,58 млрд гривен, в том числе внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2022 году составят 23% от общего объема поступлений, а внутренние - 77%.

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