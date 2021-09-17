Уряд України планує отримати у наступному році кредити МВФ на 2,9 млрд доларів

Усього Кабмін планує залучити зовнішніх запозичень на 125,62 млрд гривень, у тому числі від МВФ - 82,72 млрд гривень (2,89 млрд доларів за прогнозним курсом 28,6 гривень за долар). Відсоткова ставка складає 3,0% річних.

Крім того, Кабмін планує розмістити євробонди на 5-15 років на суму 42,9 млрд гривень (1,5 млрд доларів). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 7,5%.

Також уряд планує залучити 419,96 млрд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 11,7%.