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Уряд України має зайнятися викоріненням системної корупції, - заступник держcекретаря США

Новини » Політика    19.10.2018 - 18:48
Кірстен Медісон (npu.gov.ua)
Кірстен Медісон (npu.gov.ua)

США підтримують впровадження змін в Україні

Для України важливо, щоб уряд взяв на себе завдання щодо викорінення системної корупції. Про це на брифінгу в НАБУ повідомила заступник державного cекретаря США - керівник Бюро Держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон, передає кореспондент РБК-Україна.

"Все ще залишається багато питань в сфері протидії корупції. Прийняття законодавства про Вищий антикорупційний суд є важливим етапом. Ми очікуємо, що Україна зробить певні кроки вже незабаром. Для України уряд повинен взяти на себе завдання з викорінення системної корупції, щоб Україна й надалі розвивалась. На підставі того, що я побачила, зміни є можливими", - заявила вона.

Вона додала, що США підтримують впровадження змін в Україні.

"Реформа поліції - один з елементів того, як може виглядати хороша реформа. У вас є також сильне громадянське суспільство, яке працює на благо суспільства. Детективи та прокурори НАБУ та САП невтомно працюють для розслідування злочинів високопосадовців", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року.

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