Правительство Туниса впервые в истории страны возглавила женщина

Найла Буден Ромдхан в ближайшие дни должна представить кандидатуры министров нового правительства Туниса.

Президент страны подчеркнул важность борьбы будущего нового правительства с коррупцией.

"Мы будем работать вместе в будущем с твердой волей и решимостью, чтобы искоренить коррупцию и хаос, которые проникли в государство. Есть честные и правдивые люди, работающие день и ночь, но есть и те, кто отличается от них", - заявил Саид.

Отметим, что Наджла Буден Ромдан с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.