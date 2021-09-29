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Уряд Тунісу вперше в історії країни очолила жінка

Автор: Валерія Поліщук

Президент Тунісу Каїс Саїд призначив прем'єр-міністром Найлу Буден Ромдан. Вона стала першою жінкою в історії країни та арабського світу, яка очолила уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosaique FM.

Найла Буден Ромдхан найближчими днями має представити кандидатури міністрів нового уряду Тунісу.

Президент країни підкреслив важливість боротьби майбутнього нового уряду з корупцією.

"Ми будемо працювати разом в майбутньому з твердою волею і рішучістю, щоб викорінити корупцію і хаос, які проникли в державу. Є чесні і правдиві люди, що працюють день і ніч, але є і ті, хто відрізняється від них", - заявив Саїд.

Зазначимо, що Наджла Буден Ромдан з 2011 року працювала в Міністерстві вищої освіти і наукових досліджень Тунісу. Останнім часом керувала реалізацією низки програм, у тому числі по лінії Світового банку.

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ТунисУряд