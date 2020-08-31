Правительство Судана заключило мирное соглашение с повстанцами после 17 лет войны

Правительство Судана заключило мирное соглашение с Суданским революционным фронтом (СРФ), альянсом повстанческих группировок из регионов Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. Договор официально подпишут в понедельник.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В качестве посредника на мирных переговорах выступал Южный Судан. Переговоры стали возможны после того, как в результате массовых протестов был свергнут авторитарный глава Судана Омар аль-Башир.

Соглашение с правительством охватывает такие вопросы, как разделение власти, безопасность, права собственности на землю, расследование преступлений, совершенных во время гражданской войны, и возвращение беженцев.

Суданский революционный фронт обязуется распустить повстанческие группы, а правительство обязуется взять их бойцов в суданскую армию.

Отмечается, что по данным ООН, с 2003 года в ходе конфликта в Дарфуре было убито около 300 тысяч человек, 2,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома и стали беженцами.

Напомним, в декабре 2019 года в Судане суд вынес приговор бывшему президенту страны Омару аль-Баширу.

РБК-Украина писало, что военный переворот в Судане, в ходе которого был отстранен президент Омар аль-Башир, произошел 11 апреля 2019 года.