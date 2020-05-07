Правительство может стимулировать спрос на стройматериалы, - Лищина

Фото: Сергей Лищина (из открытых источников)

По словам Лищины, снижение учетной ставки Национального банка в прошлом году повысило доступность ипотеки

Правительство может способствовать росту спроса на стройматериалы. Об этом в интервью заявил предприниматель, совладелец завода Izovat и концерна "Украинские лесопильни" Сергей Лищина, передает РБК-Украина.

По словам Лищины, снижение учетной ставки Национального банка в прошлом году повысило доступность ипотеки и снизило привлекательность депозитов и вложений в ОГВЗ, что положительно повлияло на спрос.

"В общем, ожидания были умеренно оптимистические. И кстати, действительно в первом квартале мы наблюдали положительную динамику спроса. Началось новое строительство, хотя, к сожалению, это произошло в большей степени благодаря теплой зиме, спрос более равномерно распределился по обычно не сезонным месяцам, а так же, как я упоминал ранее, начала девальвировать гривна", - считает предприниматель.

Лищина также отмечает, что правительство изменило свой подход к магазинам, реализующие стройматериалы, но пока участники рынка не почувствовали хоть какого-либо увеличения спроса.

"Если будут задействованы монетарные методы стимулирования спроса, то можно еще надеяться на его значительный скачок и, как следствие, восстановление цен по некоторым сегментам, особенно где существует ограниченные производственные мощности, я имею в виду каменную вату. При таком варианте мы можем увидеть положительный рост спроса на теплоизоляцию по итогам 2020 года", - добавил он.

При этом бизнесмен не верит в реальность такого сценария.

"Ведь вряд ли правительство Украины и Нацбанк примут решительные меры, как в Европе и США по монетарному стимулированию. Они будут опасаться значительного роста инфляции, да и возможностей для дополнительного вливания ликвидности в экономику у них наверняка нет. А если еще и начнется вторая волна карантина, тогда можно предположить, что спрос упадет наполовину, и 2020-й мы потеряем", - подчеркивает Лещина.