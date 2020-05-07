Уряд може стимулювати попит на будматеріали, - Ліщина

Фото: Сергій Ліщина (з відкритих джерел)

За словами Ліщини, зниження облікової ставки Національного банку торік підвищило доступність іпотеки

Уряд може сприяти зростанню попиту на будматеріали. Про це в інтерв'ю заявив співвласник заводу Izovat та концерну "Українські лісопилки" Сергій Ліщина, передає РБК-Україна.

За словами Ліщини, зниження облікової ставки Національного банку торік підвищило доступність іпотеки й знизило привабливість депозитів та вкладень в ОДВП, що позитивно вплинуло на попит.

"Загалом, очікування були помірно оптимістичні. І до речі, дійсно в першому кварталі ми спостерігали позитивну динаміку попиту. Почалося нове будівництво, хоча, на жаль, це відбулося більшою мірою завдяки теплій зимі, попит більш рівномірно розподілився по зазвичай не сезонним місяцям, а так само, як я згадував раніше, почала девальвувати гривня", - вважає підприємець.

Ліщина також зазначає, що уряд змінив свій підхід до магазинів, що реалізують будматеріали, але поки учасники ринку не відчули хоч якого-небудь збільшення попиту.

"Якщо будуть задіяні монетарні методи стимулювання попиту, то можна сподіватися на його значний стрибок і, як наслідок, відновлення цін за деякими сегментами, особливо де існує обмежені виробничі потужності, я маю на увазі кам'яну вату. При такому варіанті ми можемо побачити позитивне зростання попиту на теплоізоляцію за підсумками 2020 року", - додав він.

При цьому бізнесмен не вірить у реальність такого сценарію.

"Адже навряд чи уряд та Нацбанк вживуть рішучих заходів як у Європі та США з монетарного стимулювання. Вони будуть побоюватися значного зростання інфляції, так і можливостей для додаткового вливання ліквідності в економіку у них, напевно, немає. А якщо ще і почнеться друга хвиля карантину, тоді можна припустити, що попит впаде наполовину, і 2020-й ми втратимо", - підкреслює Ліщина.