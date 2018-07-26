Уряд створив робочу групу для аудиту контрабанди лісу
Про результати аудиту контрабанди лісу повідомлять до 23 серпня
Кабінет міністрів України на засіданні 26 липня прийняв рішення про створення робочої групи для аудиту державних підприємств лісового господарства. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, уряд доручив Державній аудиторській службі створити робочу групу з представників Мінагрополітики, Фіскальної служби, Державної екоінспекції та ряду інших відомств і провести перевірку лісгоспів, про результати якої необхідно доповісти до 23 серпня.
"Як ми будемо проводити аудит контрабанди лісу: супутник обчислює обсяги вирубаного лісу. Дивимося, що це була за вирубка, санітарна чи ні. З'ясовуємо, що було експортовано, ким і куди. Звертаємося до міжнародних партнерів, щоб вони надали інформацію, яка деревина приїхала до них", - заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Фото: протокольне рішення
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін до середини вересня підготує звіт про контрабанду лісу. Передбачається, що справи про контрабанду передадуть в антикорупційний суд.