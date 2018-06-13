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Уряд сформував Раду з торгівлі та сталого розвитку

НовиниЕкономіка    13.06.2018 - 12:59
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Рада створена для виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради з торгівлі та сталого розвитку. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Завданням Ради є організація роботи Консультативної групи з питань торгівлі та сталого розвитку відповідно до положень Угоди про асоціацію Україна з ЄС. Ця група буде моніторити впровадження та дотримання реалізації заходів, охоплених главою 13 "Торгівля та сталий розвиток".

Рада з торгівлі та сталого розвитку має також забезпечити відбір кандидатів до Групи експертів, які працюватимуть над підвищенням ефективності розробки рішень по усуненню можливих законодавчих труднощів в ході імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію.

До складу Ради увійдуть представники органів державної влади та суспільства. Її очолить заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше в МЕРТ почали роботу над Експортної стратегії України.

 

Кабмін вніс до Ради проект щодо врегулювання статусу майна оператора передачі електроенергії
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, торговля, СА с ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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