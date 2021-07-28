Правительство сделало еще один шаг к приватизации Ощадбанка

Кабинет министров уполномочил министра финансов Сергея Марченко на согласование условий письма-мандата между государственным Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Документ предусматривает привлечение банком долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом до 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 июля, которое транслировалось в Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в конце 2016 года между правительством Украины, Ощадбанком и ЕБРР был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации..

"Также следует отметить, что правительством 02.09.2020 одобрены обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, одним из приоритетов которых является уменьшение доли государства в банковском секторе Украины", - отмечается в документе.

Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка одними из условий являются одобрение Кабинетом министров Украины Стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР.

"Подписание письма-мандата между банком и ЕБРР предусматривает возможность привлечения банком от ЕБРР долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом в 100 миллионов евро в эквиваленте с опцией конвертации в обыкновенные акции банка", - говорится в документе.