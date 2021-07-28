ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правительство сделало еще один шаг к приватизации Ощадбанка

Новина українською →
Украина, Среда 28 июля 2021 13:55
Правительство сделало еще один шаг к приватизации Ощадбанка Фото: Ощадбанк готовят к продаже (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров уполномочил министра финансов Сергея Марченко на согласование условий письма-мандата между государственным Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Документ предусматривает привлечение банком долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом до 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 июля, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в конце 2016 года между правительством Украины, Ощадбанком и ЕБРР был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации..

"Также следует отметить, что правительством 02.09.2020 одобрены обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, одним из приоритетов которых является уменьшение доли государства в банковском секторе Украины", - отмечается в документе.

Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка одними из условий являются одобрение Кабинетом министров Украины Стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР.

"Подписание письма-мандата между банком и ЕБРР предусматривает возможность привлечения банком от ЕБРР долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом в 100 миллионов евро в эквиваленте с опцией конвертации в обыкновенные акции банка", - говорится в документе.

Напомним, государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного письма. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Ощадбанк банки
NEWS
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам