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Уряд зробив ще один крок до приватизації Ощадбанку

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Україна, Середа 28 липня 2021 13:55
Уряд зробив ще один крок до приватизації Ощадбанку Фото: Ощадбанк готують до продажу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на погодження умов листа-мандата між державним Ощадбанком та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Документ передбачає залучення банком довгострокового кредиту у формі субординованого боргу об'ємом до 100 млн євро в еквіваленті з опцією конвертації в акції банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 липня, яке транслювалося у Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту розпорядження, у кінці 2016 року між урядом України, Ощадбанком та ЄБРР було підписано Меморандум порозуміння, який передбачає надання Ощадбанку підтримки з боку ЄБРР в розробці та впровадженні комплексної програми трансформації з метою його комерціалізації та підготовки до приватизації.

"Також слід зазначити, що урядом 02.09.2020 схвалено оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору, одним із пріоритетів яких є зменшення частки держави в банківському секторі України", - зазначається в документі.

Згідно з попередньою дорожньою картою потенційного входження ЄБРР до капіталу Ощадбанку одними з умов є схвалення Кабінетом міністрів України Стратегії та підписання листа-мандата між банком та ЄБРР.

"Підписання листа-мандата між банком та ЄБРР передбачає можливість залучення банком від ЄБРР довгострокового кредиту у формі субординованого боргу об'ємом до 100 мільйонів євро в еквіваленті з опцією конвертації у звичайні акції банку", - йдеться в документі.

Нагадаємо, державний Ощадбанк, Міністерство фінансів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готуються до підписання мандатного листа. Документ стосується надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції Ощадбанку.

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