Уряд Саудівської Аравії вперше відкрив повітряний простір для рейсу в Ізраїль

В аеропорту сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India

В Саудівській Аравії вперше дозволили проліт повітряним простором країни літака, що летів в Ізраїль, 22 березня в аеропорту сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, що здійснював рейс Нью-Делі - Тель-Авів. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що завдяки дозволу на проліт повітряним простором, переліт тривав сім з половиною годин. Вийшовши з повітряного простору Саудівської Аравії, літак пролетів над Йорданією і над Західним берегом річки Йордан.

Як відомо, раніше через заборону прольоту над Саудівською Аравією, літакам, які обслуговували рейси з Ізраїлю в країни Азії, доводилося робити значний гак, пролітаючи над Червоним морем і Ефіопією.

Зазначимо, що право прольоту в саудівському повітряному просторі поки що отримала лише авіакомпанія Air India.

Міністр туризму Ізраїлю Ярів Левін в одному з інтерв'ю для ЗМІ назвав дозвіл на проліт повітряним простором Саудівської Аравії "історичним днем". Також він повідомив про переговори з перевізниками з Сінгапуру і Філіппін по використанню нового маршруту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада однією з найбільш консервативних країн у світі Саудівської Аравії вирішила з 1 квітня почати видавати туристичні та бізнес-візи всім бажаючим.