Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Уряд Саудівської Аравії вперше відкрив повітряний простір для рейсу в Ізраїль

НовиниТуризм    23.03.2018 - 15:51
Фото: авіакомпанія Air India (flickr.com/Steven Byles)
Фото: авіакомпанія Air India (flickr.com/Steven Byles)

В аеропорту сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India

В Саудівській Аравії вперше дозволили проліт повітряним простором країни літака, що летів в Ізраїль, 22 березня в аеропорту сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, що здійснював рейс Нью-Делі - Тель-Авів. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що завдяки дозволу на проліт повітряним простором, переліт тривав сім з половиною годин. Вийшовши з повітряного простору Саудівської Аравії, літак пролетів над Йорданією і над Західним берегом річки Йордан.

Як відомо, раніше через заборону прольоту над Саудівською Аравією, літакам, які обслуговували рейси з Ізраїлю в країни Азії, доводилося робити значний гак, пролітаючи над Червоним морем і Ефіопією.

Зазначимо, що право прольоту в саудівському повітряному просторі поки що отримала лише авіакомпанія Air India.

Міністр туризму Ізраїлю Ярів Левін в одному з інтерв'ю для ЗМІ назвав дозвіл на проліт повітряним простором Саудівської Аравії "історичним днем". Також він повідомив про переговори з перевізниками з Сінгапуру і Філіппін по використанню нового маршруту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада однією з найбільш консервативних країн у світі Саудівської Аравії вирішила з 1 квітня почати видавати туристичні та бізнес-візи всім бажаючим.

Україна - Саудівська Аравія: де дивитися матч Україна - Саудівська Аравія: анонс матчу
Теги публікації: Ізраїль, Саудовская Аравия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top