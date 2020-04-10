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Уряд розробить план виходу України з кризи

Новини » Фінансова криза 2020     10.04.2020 - 22:34
Уряд розробить план виходу України з кризи
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін веде роботу над розробкою плану виходу з кризи

Кабінет міністрів України розробить план виходу з економічної кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна розпочала карантинні заходи раніше ніж Іспанія та Італія, а тому може раніше почати розробку плану виходи країни з економічної кризи.

"Сьогодні такий план є. Він ще доволі сирий. Ми чітко розуміємо, які програми треба зробити для малого та середнього бізнесу. Де треба зробити рефінанс кредитів для малих та середніх підприємств. Ми розуміємо, яка ставка кредитування до 5% має бути зараз в умовах відновлення економіки. Те, що в нас зараз немає італійського або іспанського сценарію, не означає, що треба розслабитись. Як тільки план буде готовий, він буде представлений. Він в роботі. Ми працюємо", - заявив Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що антикризові заходи включатимуть, зокрема, кредитні канікули для бізнесу.

"Це означає, що підприємства малого та середнього бізнесу будуть мати змогу не платити відсотки на час карантину, не платити тіло кредиту на час карантину", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Шмигаль представив напрацювання стратегії виходу України з карантину, введеного через спалах коронавірусу. У Кабміні планують, що режим надзвичайної ситуації триватиме до початку травня.

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