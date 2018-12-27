ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Правительство расширило список офшорных зон

Новости » Экономика    27.12.2018 - 14:47
Правительство расширило список офшорных зон
Иллюстративное фото (alau.kz)

В перечень офшорных зон попали Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа

Кабинет министров своим распоряжением внес изменения в перечень офшорных зон. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в список оффшорных зон включены Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа.

Как отметили в МЭРТ, Украина периодически обновляет украинский перечень оффшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР. Форум сформировал "Черный список" государств, не настроенных на сотрудничество по вопросам налогообложения и не выполняющих стандарты ОЭСР, в который и вошли указанные страны.

"Решение позволит более эффективно предотвращать и противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - отметили в МЭРТ.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, что в 2018 году правительство включило в перечень оффшорных зон Латвию и Эстонию, но после протестов этих стран исключило их из списка.

Кабмин поддержал запрет использования животных в цирках Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство экономического развития и торговлиОфшор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь