Правительство расширило список офшорных зон

Иллюстративное фото (alau.kz)

В перечень офшорных зон попали Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа

Кабинет министров своим распоряжением внес изменения в перечень офшорных зон. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в список оффшорных зон включены Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа.

Как отметили в МЭРТ, Украина периодически обновляет украинский перечень оффшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР. Форум сформировал "Черный список" государств, не настроенных на сотрудничество по вопросам налогообложения и не выполняющих стандарты ОЭСР, в который и вошли указанные страны.

"Решение позволит более эффективно предотвращать и противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - отметили в МЭРТ.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, что в 2018 году правительство включило в перечень оффшорных зон Латвию и Эстонию, но после протестов этих стран исключило их из списка.