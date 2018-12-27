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Уряд розширив перелік офшорних зон

Новини » Економіка    27.12.2018 - 14:47
Уряд розширив перелік офшорних зон
Ілюстративне фото (alau.kz)

До переліку офшорних зон потрапили Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа

Кабінет міністрів своїм розпорядженням вніс зміни до переліку офшорних зон. Відповідні документи є в розпорядженні РБК-Україна

Зокрема, до списку офшорних зон включені Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа.

Як зазначили в МЕРТ, Україна періодично оновлює український перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР. Форум сформував "Чорний список" держав, що не налаштовані на співпрацю з питань оподаткування та не імплементують стандарти ОЕСР, до якого і ввійшли зазначені країни.

"Рішення дозволить більш ефективно запобігти та протидіяти легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", - зазначили в МЕРТ.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, що у 2018 році уряд включив до переліку офшорних зон Латвію та Естонію, але після протестів цих країн виключив їх зі списку.

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