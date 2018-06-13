Уряд розширив перелік платників єдиного внеску

До переліку платників ЄСВ додали членів фермерських господарств

Кабінет міністрів України додав членів фермерських господарств в перелік платників єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, ухвалені зміни передбачають доповнення переліку платників єдиного внеску такою категорією, як члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Дане рішення дозволить розподіляти єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачується новою категорією платників - членами фермерського господарства, на всі види соціального страхування.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Мінфін удосконалив порядок проведення документальних перевірок платників