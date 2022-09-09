Правительство распределило многомиллиардную прибыль ПриватБанка: на что пойдут деньги

Кабинет министров утвердил годовой отчет АО КБ "ПриватБанк" за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будет направлено 80% прибыли банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 07 сентября 2022 г. № 790-р.
Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли банка за 2021 год и размер годовых дивидендов, направляемых:
Отметим, ПриватБанк в марте 2022 года в полном объеме осуществил авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд гривен годовых дивидендов за 2021 год. Они направлены на выплату акционеру банка - государству.