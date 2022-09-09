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Уряд розподілив багатомільярдний прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти

Фото: уряд розподілив прибуток ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ "ПриватБанк" за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 07 вересня 2022 р. № 790-р.

Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

  • 80% чистого прибутку в розмірі 28,040 млрд гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 1,753 млрд гривень - до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку в розмірі 5,258 млрд гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.

Відзначимо, ПриватБанк у березні 2022 року у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку - державі.

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ПриватБанк