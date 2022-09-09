Уряд розподілив багатомільярдний прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти

Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ "ПриватБанк" за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 07 вересня 2022 р. № 790-р.
Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
Відзначимо, ПриватБанк у березні 2022 року у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку - державі.