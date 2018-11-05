Уряд продовжив термін роботи над проектом бюджету

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Кабмін подасть держбюджет на друге читання після розгляду у комітеті податкових пропозицій уряду

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо продовження опрацювання бюджетних висновків Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Як зазначили у Мінфіні, Кабінет міністрів подасть до другого читання проекту закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" після розгляду Комітетом Верховної ради з питань податкової та митної політики законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів, прийнятого Кабінетом міністрів України 31.10.2018 і поданого на розгляд Верховної ради України.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні та бюджетні висновки 18 жовтня. Уряду доручено підготувати проект закону про державний бюджет України на 2019 до другого читання відповідно до бюджетних висновків та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий термін.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 вересня Кабмін схвалив проект державного бюджету на 2019 рік. А вже 21 вересня уряд представив бюджет на 2019 рік у Верховній раді.