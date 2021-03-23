Правительство призвали вмешаться в ситуации с реформированием "Укрзализныци"

"Набсовет на самом деле не очень четко коммуницирует свою позицию. Жмак вышел, все сказал, написал колонку и уволился. А чем руководствуется набсовет, который выбрал Жмака, а потом через несколько месяцев его уволил - неясно. Какой-то такой четкой коммуникации нет", - сказал Прохоров.

Он также считает странной позицию набсовета, который не поддержал реформу "Укрзализныци", хотя она была прописана в стратегии. При этом он подчеркнул: без реформирования компания продолжит приходить в упадок, поэтому, по его мнению, правительство должно вмешаться в ситуацию.

"Единственный выход, это если правительство не будет говорить словами премьер-министра год назад, что УЗ - это бизнес, и пусть она выруливает из кризисной ситуации внутренним менеджментом как захочет. А наоборот - возьмет на себя ответственность. И реально сможет эту ситуацию вырулить", - считает Прохоров.