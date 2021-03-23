Жмак пытался реформировать УЗ, но за нее борются большие группы интересов, - Нацсовет реформ

"Большие группы интересов борются за передел этой собственности (в УЗ, - ред.)", - сказал Саакашвили.

По его словам, реформа "Укрзализныци", которую начал Жмак, не устраивала тех, кто зарабатывал годами на коррупционных схемах в компании. Поэтому его уволили.

"Что такое "Укрзализныця"? Которая берет из одного кармана государства, перекладывает в другие… Схемы и все эти вещи легче проворачивать, когда нет прозрачности, нет конкуренции, нет рынка. А он (Владимир Жмак, - ред.) пытался ввести какие-то рыночные элементы", - отметил Саакашвили.

По его словам, сейчас УЗ находится в тяжелейшем состоянии. По его мнению, компанию возродить могло только проведение реформы в максимально короткие сроки.

"Единственная попытка ее (УЗ, - ред.) оживить - это открыть, создать рыночные условия, прозрачность, разделить, чтобы финансы не были общими, а все знали, где бухгалтерия здесь одна", - уверен Саакашвили.

Он также обращает внимание, что Жмака убрали буквально за один день. Это, по его мнению - доказательство крупных закулисных игр.

"Ситуация была такая, что такими темпами никого просто так не снимают. Создали следственную комиссию в парламенте, чтобы исследовать разграбление железной дороги до него (Владимира Жмака, - ред.), и почему-то забыли про предшественника и прямо предложили Кабмину снять его. Они сняли его за рекордный срок - за один день", - напомнил Саакашвили.

Он убежден: такая поспешность с увольнением свидетельствует о том, что начатая Жмаком реформа УЗ не устраивала тех, кто зарабатывал на коррупции в этой сфере.

"Мне кажется, что это все неспроста. Это больше всего связано с тем, что он действительно кого-то сильно задел, мне так кажется (…) Там другие закулисные игры. Реально большие группы интересов борются за передел этой собственности", - резюмирует Саакашвили.