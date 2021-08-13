Правительство призвали создать условия для своевременного формирования тарифов на тепло

"Если рассматривать вопрос готовности городов и ТКЭ к зиме в техническом плане, то больших проблем нет. Но еще надо принять определенные меры. Первое - это укладка публичных договоров с населением. Это нужно, чтобы иметь возможность продавать тепловую энергию по этим договорам, набравшие силу в соответствии с законом. Второе - нужно иметь возможность сформировать тарифы и вовремя их утвердить ", - подчеркнул Маглеваный.

Он уточнил, что по информации Министерства развития общин и территорий, необходимые изменения уже разработаны и в ближайшее время будут подаваться Кабинету министров на утверждение.

Экс-заместитель министра развития общин и территорий Украины Эдуард Кругляк обратил внимание на необходимость реализации закона №3508-д о реструктуризации задолженности предприятий теплокоммунэнерго. Закон уже принят Верховной радой, однако пока ожидает подписания президентом.

"Это очень важный закон, который поможет и "Нафтогазу" немного выдохнуть от долгов и предприятиям теплокоммунэнерго реструктуризировать долги на 3-5 лет", - рассказал Кругляк.

Напомним, согласно закону Украины от 03.12.2020 №1060 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", заключения публичных договоров присоединения о предоставлении коммунальных услуг может осуществляться после утверждения Кабинетом министров типовых договоров на соответствующую коммунальную услугу и при наличии у исполнителя услуг тарифов, установленных уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства.

Реализация законодательных изменений требует внесения изменений в ряд действующих подзаконных нормативно-правовых актов, в частности о правилах и типовых договоров о предоставлении коммунальных услуг, формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, предельного размера платы за абонентское обслуживание, социальной защиты населения, требований к формированию счетов на оплату коммунальных услуг, а также утверждение новых нормативно-правовых актов, предусмотренных законом №1060.

В частности, для предоставления возможности местной власти формировать тариф на тепло, правительство должно внести изменения в постановление от 1 июня 2011 № 869 "Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги".