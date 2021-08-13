Уряд закликали створити умови для вчасного формування тарифів на тепло

"Якщо розглядати питання готовності міст і ТКЕ до зими у технічному плані, то великих проблем немає. Але ще треба вжити певних заходів. Перше - це укладання публічних договорів з населенням. Це потрібно, щоб мати змогу продавати теплову енергію за цими договорами, які набрали чинності відповідно до закону. Друге - потрібно мати можливість сформувати тарифи та вчасно їх затвердити", - наголосив Магльований.

Він уточнив, що за інформацією Міністерства розвитку громад та територій, необхідні зміни уже розроблені та найближчим часом подаватимуться Кабінету міністрів на затвердження.

Екс-заступник міністра розвитку громад та територій України Едуард Кругляк звернув увагу на необхідності реалізації закону №3508-д про реструктуризацію заборгованості підприємств теплокомуненерго. Закон уже ухвалений Верховною радою, однак наразі очікує на підписання президентом.

"Це дуже важливий закон, який допоможе і "Нафтогазу" трохи видихнути від боргів, і підприємствам теплокомуненерго реструктуризувати борги на 3-5 років", - розповів Кругляк.

Нагадаємо, відповідно до закону України від 03.12.2020 №1060 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг", укладення публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг може здійснюватися після затвердження Кабінетом міністрів типових договорів на відповідну комунальну послугу та за наявності у виконавця послуг тарифів, встановлених уповноваженим органом відповідно до вимог законодавства.

Реалізація законодавчих змін вимагає внесення змін до низки чинних підзаконних нормативно-правових актів, зокрема щодо правил та типових договорів про надання комунальних послуг, формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, граничного розміру плати за абонентське обслуговування, соціального захисту населення, вимог до формування рахунків на оплату комунальних послуг, а також затвердження нових нормативно-правових актів, передбачених законом №1060.

Зокрема, для надання можливості місцевій владі формувати тариф на тепло, уряд повинен внести зміни до постанови від 1 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги".