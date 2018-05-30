Уряд пропонує ратифікувати угоду з Молдовою про реадмісію

Угоду про реадмісію було підписано ще минулої осені

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про ратифікацію угоди з Молдовою про реадмісію. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, реадмісія - це згода держави на прийом назад на свою територію своїх громадян і іноземців, які підлягають депортації з іншої держави. Угоду про реадмісію між Україною та Молдовою було підписано 6 жовтня 2017 року в Кишиневі. Схваленим сьогодні законопроектом пропонується її ратифікувати.

Фото: угоду з Молдовою про реадмісію

Крім того, уряд затвердив протокол про порядок реалізації цієї угоди. Передбачається, що його реалізація дасть можливість сторонам приймати спільні заходи для запобігання та розкриття злочинів, пов'язаних з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 2017 рік Україна за процедурою реадмісії видворила понад 800 осіб.