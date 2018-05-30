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Уряд пропонує ратифікувати угоду з Молдовою про реадмісію

НовиниПолітика    30.05.2018 - 14:30
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Угоду про реадмісію було підписано ще минулої осені

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про ратифікацію угоди з Молдовою про реадмісію. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, реадмісія - це згода держави на прийом назад на свою територію своїх громадян і іноземців, які підлягають депортації з іншої держави. Угоду про реадмісію між Україною та Молдовою було підписано 6 жовтня 2017 року в Кишиневі. Схваленим сьогодні законопроектом пропонується її ратифікувати.

 

Фото: угоду з Молдовою про реадмісію

Крім того, уряд затвердив протокол про порядок реалізації цієї угоди. Передбачається, що його реалізація дасть можливість сторонам приймати спільні заходи для запобігання та розкриття злочинів, пов'язаних з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 2017 рік Україна за процедурою реадмісії видворила понад 800 осіб.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, соглашение, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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