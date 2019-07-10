Правительство ужесточило требования к кандидатам в усыновители

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей", усилив таким образом требования к усыновителям. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 10 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документом предлагается усиление требований к кандидатам в усыновители; совершенствование работы служб по делам детей и Минсоцполитики по вопросам учета кандидатов в усыновители; ведение Единого банка данных о детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, и семьях потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей и детей, которые могут быть усыновлены.

Ожидается, что постановление будет способствовать большей открытости и прозрачности процедуры усыновления, позволит минимизировать коррупционные риски и коррупционные составляющие в процессе усыновления.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду принял решение о введении в Украине пилотного проекта е-малыш по упрощению получения услуг при рождении ребенка. До этого правительство одобрило соответствующий законопроект по упрощению получения услуг при рождении ребенка и направил его в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон: глава государства одобрил законопроект №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлени отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки".